O tragedie precum cea de la Piatra Neamț se poate repeta oricand in orice spital din Romania, iar cauzele dezastrelor din spitale pot fi identificate ușor: in toți acești ani "nu a existat voința din partea niciunui ministru sa schimbe lucruri, iar totul este politizat in spitale, de la portar și liftier pana la manager, toți oamenii sunt numiți pe criterii politice și sunt ținuți acolo, intr-un sistem de tip mafiot", afirma, intr-un interviu acordat HotNews.ro, Emanuel Ungureanu, deputatul care a facut vizite neanunțate in peste 80 de spitale din țara in ultimii 4 ani. "Acest sistem nu a vrut…