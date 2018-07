Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Franței, Campioana Mondiala dupa victoria cu Croația din finala, 4-2, s-a intors astazi intr-o maniera triumfala la Paris. Imagini de la aeroport și de pe strazile Franței Avionul care a transportat naționala lui Deschamps a aterizat in jurul orei 18:00 pe aeroportul Charles de Gaulle din…

- Franta a reusit sa castige Campioantul Mondial, dupa ce atrecut in finala de Croatia, scor 4-2, insa sarbatoarea care a urmat in hexagon a fost transformata in haos. Forțele de ordine au intervenit in Paris, dar și in alte orașe din Hexagon, pentru a calma spiritele.

- La o gradina zoologica din Rusia, un urs a prezis victoria Croatiei contra Frantei in finala Cupei Mondiale. Doua jumatati de pepene i-au fost puse ursului la dispozitie. Una purta steagul Frantei si cealalata pe cel al Croatiei. Dupa ce a mirosit bucatile de pepene, animalul a decis sa o manance pe…

- Croația scrie istoria la Campionatul Mondial 2018 și este in finala turneului final. A trecut de Anglia in semifinale, 2-1 dupa prelungiri, și va juca impotriva Franței, duminia de la ora 18:00. Condusa de capitanul Luka Modric, naționala Croației a jucat excepțional la acest turneu final și a reușit…

- Anglia este in semifinala Campionatului Mondial, dupa 2-0 cu Suedia. Britanicii vor intalni miercuri Croația, de la ora 21:00. Fanii englezi s-au entuziasmat dupa evoluțiile jucatorilor lui Gareth Southgate și sunt convinși ca naționala Albionului va caștiga Campionatul Mondial, pentru prima data din…

- Parcursul de pana acum al Argentinei la Campionatul Mondial poate fi caracterizat cu ușurința un adevarat dezastru. Sud-americanii iși joaca astazi ultima șansa de a se califica in optimile de finala, iar cuvantul de ordine in partida cu Nigeria este victoria. De partea cealalta, Nigeria are la dispoziție…

- Germania s-a impus cu emoții in meciul cu Suedia, 2-1, grație golului marcat de Toni Kroos in minutul 90+5. Dupa meci, mijlocașul de 28 de ani a vorbit despre meciul cu Suedia și despre reușita care a adus prima victorie de la Campionatul Mondial 2018. Vezi VIDEO cu golurile "Golul Suediei a fost vina…

- Marea Britanie și Italia au promovat in Grupa Mondiala a Campionatului Mondial de hochei pe gheața. Calificare dramatica. Britanicii revin in elita dupa 24 de ani! Marea Britanie a obținut dramatic punctul necesar calificarii, atunci cand Robert Farmer a inscris in meciul cu Ungaria, pentru 2-2, cu…