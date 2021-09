Papa Francisc, care a fost operat la colon la inceputul lunii iulie, a povestit cu ironie cum unii cardinali s-au reunit imediat in perspectiva unui conclav pentru a-i alege succesorul, potrivit AFP. „Sunt inca in viata. Desi unele persoane m-au vrut mort”, a glumit papa Francisc intrebat in legatura cu starea sa de sanatate in cadrul unei intalniri informale din 12 septembrie cu aproximativ cincizeci de iezuiti slovaci, in timpul vizitei sale in aceasta mica tara din Europa centrala. Declaratiile sale au fost publicate de revista iezuita „La Civilta Cattolica”. „Stiu ca au existat chiar intalniri…