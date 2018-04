Stiri pe aceeasi tema

- Problemele continua pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea. Numele acestuia apare intr-un nou dosar cu iz penal, de data aceasta toate belele liderului PSD venind din Statele Unite ale Americii. Intr-un material dedicat afacerilor derulate de lobbyistul american Elliott Broidy, jurnalistii…

- Liviu Dragnea a reacționat, luni, la informațiile publicate de cotidianul american The New Yokr Times, potrivit carora lobby-istul Elliott Broidy asigura intrarea la investirea lui Trump ca premiu pentru potențiali clienți ai companiei sale.

- "Noi știam faptul ca Liviu Dragnea avea niște oameni in DNA. Liviu Dragnea avea o legatura cu Papici, procurorul de caz in Dosarul Referendumul. Dar ințelegerile lui Dragnea nu au contat, pentru ca procurorii au vrut sa-i organizeze flagrant in Ministerul Dezvoltarii. In locul lui Dragnea au picat Vali…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta susține, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a incercat sa negocieze cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu președintele Klaus Iohannis, dorind parafarea unui ”blat”, insa teleormaneanul nu a avut curajul sa tranșeze adoptarea unei linii politice clare in ceea ce privește…

- O decizie luata de Curtea Constituționala a Romaniei arunca in aer tot sistemul juridic mioritic și multe din deciziile controversate ale Inaltei Curți de Casație și Justiție. Conform CCR, condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, din dosarul Referendumul este nula!