Dezumidificatorul, un aparat ce ar trebui să existe în orice locuință Nivelul crescut de umiditate dintr-o locuința nu este un factor extrem de bine cunoscut astfel ca adesea il ignoram și incepem sa ne punem intrebari abia cand lucrurile au scapat de sub control – fie baia este plina de igrasie, fie in spatele mobilei este plin de mucegai. Nu mai vorbim de disconfortul pe care il suportam fara a ne da seama ce il provoaca. Daca ai cautat pe internet cum sa scapi de umiditatea excesiva, gasești o mulțime de idei, de la diferite tipuri de plante, la aparate cu sare sau dublarea geamurilor pentru a menține caldura in interior mai bine. Adevarul este ca umiditatea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca prin neacceptarea Romaniei in Schengen, Iohannis si coalitia guvernamentala au inregistrat un esec major de politica externa. „Adevarul este ca Iohannis si coalitia guvernamentala au inregistrat un esec…

- Prețul benzinei in stațiile din Romania a coborat sub 6,5 lei/litru, la nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei de catre Rusia, iar cel al motorinei s-a mai temperat, dar nu sub cota de inainte de conflict, conform Adevarul. Diminuarea prețului vine chiar și in contextul embargoului impus țițeiului…

- Un proiect de OUG pus in dezbatere de cei de la Ministerul Finanțelor ne arata cați bani vor primi anul care vine marea majoritate a pensionarilor din Romania. Potrivit documentului citat, in anul 2023 se va acorda un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat marți, 29 noiembrie, ca Executivul nu intenționeaza sa creasca salariile miniștrilor, premierului și președintelui incepand cu 1 ianuarie 2023, in contextul in care in spațiul public s-a vehiculat varianta ca salariile demnitarilor se vor…

- In situația in care un angajator a fost sancționat pentru neregulile constatate in cadrul activitații de munca de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), acesta poate contesta procesele verbale de control emise de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). In cazul incalcarii dispozițiilor legale,…

- Aragazul folosit pe post de aparat de incalzire a locuintei pe timpul sezonului rece prezinta riscul producerii de accidente si poate duce la moarte.Intoxicatia cu monoxiod de carbon de la aragazul folosit pentru incalzire a devenit o problema majora in Romania.Aproximativ 20% dintre cazurile de intoxicatie…

- O eclipsa parțiala de Soare, vizibila și din Romania, va avea loc in data de 25 octombrie 2022, a anunțat marți Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentanților Observatorului Astronomic, acoperirea Soarelui va fi destul de mare, de 38%. La București, eclipsa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca deocamdata Romania nu indeplineste criteriile tehnice pentru intrarea in programul Visa Waiver si a subliniat ca trebuie sa existe o campanie de constientizare si o informare mai buna a oamenilor care vor sa aplice pentru vize pentru Statele Unite…