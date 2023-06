Stiri pe aceeasi tema

- Pe de-o parte, echipa lui Florin Dumitrescu și cea a lui Sorin Bontea sunt gata sa faca totul pentru o victorie, dupa ce au simțit gustul dulce-amar al egalitații din ediția trecuta. „Azi e battle-ul cu numarul 10, cu Bontea, care-i și intrece“, a declarat chef Bontea, plin de entuziasm. „Am scapat…

- Incepe o noua saptamana cu batalii aprige la Chefi la cuțite, iar prima seara are un deznodamant cu totul surprinzator. Cei trei jurați și echipele lor intra in cea de-a zecea confruntare culinara cu forțe proaspete.

- In ediția 20 din sezonul 11 Chefi la Cuțite, concurenții care au primit 2 sau 3 cuțite au intrat in bootcamp unde au avut parte in aceasta ediție de prima proba. Proba anunțata de cei trei jurați i-a luat prin surprindere pe majoritatea concurenților. Iata cum au reacționat.

- Gina Pistol nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite. De ce s-a emoționat prezentatoarea TV atat de tare. Ce i-a povestit o concurenta indragitei vedete.

- A inceput deja degustarea la Chefi la cuțite! Proba de amuleta a ediției din aceasta seara a emisiunii a luat sfarșit! Jurații au gatit de data aceasta pentru Elwira Petre. Cine a gatit cel mai delicios desert.

- A inceput degustarea la Chefi la cuțite! Proba de amuleta a ediției din aceasta seara a emisiunii a luat sfarșit! Jurații au gatit de data aceasta pentru Ilona Brezoianu. Vedeta a facut show in timp ce gusta preparatele celor patru chefi.

- Viorica și Ionița de la Clejani sunt surpriza serii din aceasta ediția a show-ului culinar la Chefi la cuțite. Cei doi artiști vor juriza și vor da verdictul final al probei de amuleta, la Chefi la cuțite. Jurații se intrec in cursa alaturi de Roxana Blenche și au primit o sarcina care le-a dat batai…

- Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu rețete savuroase din toate colțurile lumii, concurenți din țari diferite, povești de viața uluitoare și surprize ce au condimentat din plin show-ul.In emisiune și-a facut apariția și Sandu Cocoșatu’, cel considerat numarul 1 in prepararea micilor.