Dezlegare la minciuni, pardon, la promisiuni electorale

- Urmeaza trei saptamani de foc pe scena politica din Republica Moldova. A inceput campania electorala pentru alegerile anticipate de pe 11 iulie, cand moldovenii trebuie sa decida daca merg spre Uniunea Europeana sau raman in zona gri influențata de interesele Rusiei.

- Batalia pentru fotoliul de deputat se inteteste. In timpul primei dezbateri electorale de la ProTV Chisinau, reprezentantii concurentilor electorali s-au intrecut in promisiuni si au pasat de la unul la altul responsabilitatea pentru situatia in care se afla Republica Moldova, noteaza IPN.

- Partidul Acțiune și Solidaritate ia in considerare o eventuala alianța post-electorala cu Platforma DA. O recunoaște președintele interimar al formațiunii, Igor Grosu, scrie știri.md Liderul PAS spune ca o coaliție dintre cele doua componente ale fostului bloc ACUM ar reprezenta o alianța…

- Dupa ce chestiunea cu alegerile parlamentare anticipate și-a gasit rezolvare, acum așteptam cu toții sa ni se mai satisfaca o curiozitate, și anume — cine cu cine se va uni in bloc, cine și ce loc va ocupa in cutare lista, cine se va retrage și in folosul cui sau cine va plange-rade pe data de … Articolul…

- Listele electorale prezentate la CEC denota faptul ca in Republica Moldova asistam la un deficit acut de resurse umane, profesionisti pe domeniile relevante. Este opinia unor comentatori politici si jurnalisti, potrivit carora o combinatie armonioasa dintre integritate si profesonalism este greu de…

- O importanta grupare infracționala specializata in contrabanda cu țigari din Republica Moldova a fost destructurata de DIICOT Buzau impreuna cu polițiștii SCCO in urma unor percheziții desfașurate in ultima luna, ultimele avand loc joi in mai multe locații din municipiul Buzau. Țigaretele ar fi fost…

- Comisia Electorala Centrala a aprobat Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale in alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 in mijloacele de informare in masa din Republica Moldova. Documentul are drept scop asigurarea reflectarii echitabile, echilibrate si impartiale a campaniei…