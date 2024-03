Stiri pe aceeasi tema

- Liga Scriitorilor Filiala Buzau, in colaborare cu Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzau și Filiala „Pamfil Șeicaru” a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, organizeaza sambata 23 martie, ora 11.00, intalnirea cu scriitorii, ocazionata de sarbatoarea creștin ortodoxa…

- Elevii din Romania sunt invitați sa participe la o competiție care exploreaza creativitatea generației actuale aflata in școala, in ceea ce privește educația pentru sustenabilitate, și sa ii provoace pe copii, adolescenți și tineri sa creeze și sa implementeze campanii inovatoare de reciclare a ambalajelor…

- Dupa cum v-am informat deja, pe 1 Martie 2024, Gradinița “Iulia Hasdeu” din Campina a derulat o activitate foarte frumoasa - ”Marțișorul, intre tradiție, creativitate și Patrimoniul UNESCO”, in cadrul proiectului transfrontalier ”Gradinițele prieteniei”, la care participa unitați de invațamant preșcolar…

- Ex- deputat democrat, Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc și cercetat penal in Republica Moldova are o noua identitate romaneasca. Potrivit unei investigații realizate de Rise Moldova , fostul parlamentar a solicitat la București ca numele sa ii fie schimbat in Andrie Sili.

- Elvira Dumitrescu, o prezența remarcabila originara din Republica Moldova, a contribuit semnificativ la domeniul ingineriei și construcțiilor din Romania. Nascuta in satul Bulboaca, a devenit una dintre puținele femei inginer minier din Romania, lasandu-și amprenta asupra unor proiecte majore.

- Noul ministru de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va face prima lui vizita externa, in calitate de ministru, in Romania. Ministrul Popșoi și-a anunțat aceasta vizita imediat dupa ce s-a intalnit, la Chișinau, la data de 29 ianuarie 2024, cu ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Cristian…