- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 13 – 24 iulie 2020, specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș dezinsectia terestra impotriva țanțarilor și capușelor. Operațiunea are loc in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare,…

- Primaria Municipiului Deva si operatorul Serviciului de salubritate pentru activitatea de dezinfectie, dezinsectie, deratizare SC Coral Impex SRL Deva vor demara a doua etapa a campaniei de dezinsecție terestra a zonelor verzi de pe raza municipiului Deva. Actiunea de dezinsecție terestra…

- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 15 iunie 2020 – 26 iunie 2020, specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș activitatea de dezinsectie terestra. ”Operațiunea are loc in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare,…

- SPAU Baia Mare a inceput sa desfașoare dezinsecția terestra impotriva țanțarilor și a capușelor, pe raza Municipiului Baia Mare. Acțiunea se va incheia in data de 22 mai a.c. Dezinsecția este desfașurata in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare.…

