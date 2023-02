Stiri pe aceeasi tema

- Problema dragarii canalului Bastroe de catre ucraineni a fost discutata in cadrul unei ședințe care a avut loc la Ministerul Transporturilor. Concluzia la care s-a ajuns a fost ca ucrainenii comunica una, iar in teren se intampla alta, scriu jurnaliștii de la Stiri pe surse. MAE l-a convocat pe ambasadorul…

- Cele doua cutremure cu magnitudinea de peste 5 care au avut loc in zona județului Gorj au dus la avarierea mai multor cladiri, dar, surprinzator, cele mai vechi au ramas intacte. Specialistii ne dau exemplul caselor bunicilor si strabunicilor de la tara, construite de mesteri, dupa tehnici traditionale,…

- Barbatul in varsta de 35 de ani fusese dat disparut inca de vineri. Politistii alertati de familia care nu mai reusea sa ia legatura cu el au facut verificari la Timisoara, intrucat aici urma sa ajunga, potrivit Opinia Timișoarei . Oamenii legii au deschis portbagajul si l-au gasit pe proprietar fara…

- Deputatul de Cluj al USR, Radu Molnar, atrage atenția asupra pericolului care paște mecanismul funcționarii democrației in Romania, prin ”lipsa de interes” a televiziunilor de știri fața de acoperirea integrala a paletei de știri, inclusiv cu mesajele Opoziției, spunand ca ”majoritatea presei din Romania…

- Monica Macovei a refuzat sa dea declarații in fața procurorilor, in dosarul deschis dupa ce a accidentat un motociclist. Fostul ministru al Justiției s-a prezentat astazi la audieri, insa nu a dorit sa clarifice circumstanțele in care s-a produs accidentul, conform Romania TV. Mai mult, Macovei a…

- Nicusor Dan a promis in campania electorala din 2012 ca isi da demisia daca problema cainilor fara stapan din Bucuresti nu va fi rezolvata in sase luni. Intr-un interviu din anul 2012, Nicusor Dan, la acea vreme candidat la functia de primar general al Capitalei, a semnat un document prin care a promis…

- Cu mici excepții, printre care ziarul unde am placerea de a publica, marile cotidiene naționale au disparut, supraviețuind ca site-uri alimentate gratuit de Facebook și colportari mediocre din presa straina. Cu alte la fel de rare excepții, televiziunile de știri s-au deteriorat iremediabil, virand…