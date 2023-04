Dezbaterea: „Viziunea dezvoltării inteligente a Județului Ilfov” (Video) Consiliul Județean Ilfov organizeaza o dezbatere cu titlul „Viziunea Dezvoltarii Inteligente a Județului Ilfov”. Scopul dezbaterii este acela de a analiza și dezbate temele legate de proiectele de infrastructura de transport, de infrastructura edilitara, economica și sociala, mai exact a Planului de Amenajare a Teritoriului Județului (PATJ). Dezbaterile urmaresc sa raspunda la urmatoarele intrebari: care sunt sursele de informații necesare generarii unei imagini cat mai reale a situației existente, care sunt principalii actori implicați in procesul de planificare și care este modalitatea de etapizare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

