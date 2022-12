Stiri pe aceeasi tema

- Birourile reunite permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis ca amendamentele la proiectele legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale pe 2023 sa fie facuta pana duminica, dezbaterea in comisii de luni pana miercuri, iar depunerea rapoartelor de comisiile reunite…

- Instanta Suprema va da un verdict definitiv joi, 8 decembrie 2022. Niculae Badalau, revocat din funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi Comisiile de buget-finante au dat aviz pozitiv, cu unanimitate de voturi, raportului cu privire la revocarea lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte…

- Plenul comun al Parlamentului se reunește astazi, 5 decembrie, de la ora 14.00, pentru a vota cererile depuse de PSD si USR privind revocarea din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi a lui Niculae Badalau, arestat preventiv dupa acuzatia de dare de mita formulata de DNA, se arata pe ordinea…

- USR a cerut, luni, Birourilor celor doua Camere ale Parlamentului, declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte de la Curtea de Conturi, dupa retinerea acestuia de catre DNA. La scurt timp, purtatorul de cuvant al PSD Stefan Radu Oprea a anuntat ca social-democratii…

- S-a dat liber la angajari la stat, desi acestea erau suspendate pana la finalul anului. Executivul a decis sa aprobe trei memorandumuri de la instituții diferite pentru a permite noi angajari prin concurs. In iunie, Guvernul a decis printr-o ordonanta de urgenta ca pana la 31 decembrie 2022 se suspenda…

- „Vedem inca o bataie de joc la adresa romanilor. ANRE, institutia care trebuia sa gestioneze criza facturilor la energie si sa-i ajute pe oameni, a cerut Parlamentului, printr-o adresa, sa creasca numarul de posturi cu 180. Adica, mai mult de 50% din numarul de angajati pe care ii are acum ANRE. Noi…

- oPresedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la ceremonia de depunere a juramantului de catre Ligia Deca in functia de ministru al Educatiei, ca legile educatiei trebuie sa ajunga cat se poate de repede in Guvern si ca Executivul va trebui sa prezinte in Parlament „un pachet coerent, modern, inchegat”,…