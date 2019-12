Dezbaterea de la Aeroportul Iași: 1,5 miliarde în aer, ceață la sol La discutiile care au durat doua ore si jumatate au participat presedintele CJ, consilieri judeteni si locali, parlamentari, administratorii si directorul general de la Aeroport, reprezentantii mai multor organizatii – cum sunt cele care militeaza pentru construirea autostrazii si grupul civic Reset. A lipsit, in schimb, primarul municipiului Iasi. Directorul general al Aeroportului a precizat ca invitatii au fost trimise tuturor primariilor vecine cu Aeroportul. Interesant este ca M (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 844.000 de fermieri care exploateaza 9,7 milioane de hectare au depus cereri pentru plațile in avans ale subvențiilor aferente anului 2019. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat, pana in prezent, peste 1,2 miliarde euro plați in avans și chiar astazi au fost eliberate…

- In doar 68 de secunde s-a vandut de un miliard de dolari, iar valoarea de anul trecut a fost depasita in 16 ore si jumatate. Fata de 2017 vanzarile au crescut cu 26-. Se estimeaza ca numarul celor care au cumparat ceva in aceasta zi este in jurul a 500 de milioane. Interesant, desi cresterea a fost…

- Directorul general al McDonald’s, Steve Easterbrook, a fost demis din cauza unei relatii recente, consimtite, cu o angajata, care, potrivit consiliului de administratie, a incalcat politica grupului, a anuntat duminica uriasa retea de fast-food-uri, transmite Reuters.

- Directorul institutiei, Catalin Bulgariu, a precizat ca nu a semnat contractul de receptie a lucrarilor efectuate in urma cu cinci ani la modernizarea pistei, deoarece, in urma unui control efectuat, s-a observat ca au aparut peste 17 mii de fisuri. El a dat asigurari ca defectiunile sunt de suprafata…

- Directorul general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM), Daniela Serban, a declarat joi, la Belgrad, in cadrul celei de-a XIII-a editii a Zilei Portului Constanta, ca in primul semestru din acest an, traficul total dintre Portul Constanta si Serbia a fost de aproape 5 milioane…

- Aivar Rehe a condus subsidiara estoniana a Danske Bank in perioada 2007-2015 si este anchetata in mai multe tari intre care figureaza Statele Unite, Marea Britanie, Danemarca si Estonia. In aceasta frauda ar fi implicati banii mafiei ruse. In luna august, directorul general Eric…

- Comitetul de supervizare al VW a precizat ca nu a gasit dovezi ca Herbert Diess si Hans Dieter Poetsch au informat prea tarziu pietele de capital de riscurile legate de scandalului care a izbucnit in septembrie 2015. "De aceea va fi continuata colaborarea de succes cu presedintele si directorul…

- Simleuanul Dumitru Blaga, directorul general Simex, a fost ales vicepreședinte al Asociației Producatorilor de Mobila din Romania (APMR) in cursul saptamanii trecute, in 12 septembrie, la Bucuresti, la alegerile Consiliului de conducere APMR. Aceasta alegere vine in urma experienței sale profesionale…