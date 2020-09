Stiri pe aceeasi tema

- Prima dezbatere pentru alegerile prezidențiale din SUA dintre Donald Trump și Joe Biden a avut loc in Cleveland, Ohio, a durat o ora și jumatate și a fost moderata de jurnalistul Chris Wallace de la Fox News. Cei doi candidați la președinție au au atins cele mai importante probleme din SUA, de la gestionarea…

- Președintele american Donald Trump a refuzat duminica sa spuna daca va accepta rezultatul alegerilor prezidențiale din acest an, adaugând ca „va trebui sa vada” și afirmând înca odata ca votul prin corespondența va „falsifica alegerile”, relateaza CNBC.Comentariile…

- Mi-e teama de felul în care Joe Biden va discuta cu Donald Trump în dezbaterile finale. El ar trebui sa faca asta cu doua condiții. Altfel, i-ar oferi lui Trump niște avantaje nejustificate, scrie Thomas L. Friedman în New York Times. În primul rând, Biden ar trebui sa…