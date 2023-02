Stiri pe aceeasi tema

- Afaceri private controversate langa obiective speciale! Dispare o alta zona verde din Ramnicu Valcea, chiar in zona 0 a orașului, care pana mai ieri era cunoscuta ca fiind de utilitate publica.

- Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), in calitate de coordonator de reforme si investitii (CRI), a organizat, marti, la Teatrul National Bucuresti (Foaier Sala "Ion Caramitru"), un prim eveniment dedicat promovarii statutul

- Centrul de Transfuzie Sanguina din Arad se afla printre cele 6 centre din Romania care și-au prelungit programul de recoltare cu cateva ore, pentru a... The post Centrul de Transfuzie Arad, alaturi de alte 5 centre din țara care vin in sprijinul victimelor din Turcia appeared first on Special Arad ·…

- La inceputul lunii ianuarie, Primaria Arad a facut public draftul unui proiect de hotarare ce prevede un Regulament de utilizare a trotinetelor electrice in regim... The post Dezbatere publica pentru stabilirea Regulamentului de utilizare a trotinetelor electrice la Arad appeared first on Special Arad…

- Burse de peste 5.000 de lei, pentru studenții romani care invața in strainatate: Proiectul de lege a fost pus in dezbatere publica Burse de peste 5.000 de lei, pentru studenții romani care invața in strainatate: Proiectul de lege a fost pus in dezbatere publica In ultimul deceniu, s-a normalizat foarte…

- Sindicalistii din domeniul feroviar cer aplicarea de la 1 ianuarie a legii care permite angajatilor din acest domeniu sa beneficieze de reducerea standard a varstei de pensionare Varsta de pensionare va crestre in Romania, care si-a asumat acest lucru prin PNRR, dar anumite categorii ar putea beneficia…

- Plațile online devin mai ușor de gestionat pentru comercianții care fac eCommerce prin intermediul platformei Gomag.Echipa Gomag, una dintre cele mai populare platforme de comerț online in Romania, a lansat GPayments / Gomag Payments, un serviciu de plați online exclusiv pentru clienții platformei.Principalul…

- Un numar de 20 de zboruri catre si din Romania au fost anulate de operatorul aerian Wizz Air in urma conditiilor meteorologice nefavorabile din Regatul Unit. Este vorba despre zborurile W6 3907 de la Bacau la Roma Fiumicino din 11 decembrie, W6 3908 de la Roma Fiumicino la Bacau tot din 11 decembrie,…