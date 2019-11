Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Ploiesti, ca imunitatea presedintelui este prevazuta in Constitutie si nu se poate renunta la aceasta fara modificarea Constitutiei. "Acest lucru se poate face odata cu schimbarea Constitutiei si, sigur, cand ajungem la schimbarea Constitutiei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Viorica Dancila nu va fi primita la dezbaterea organizata marti, de staff-ul PNL, la Biblioteca Centrala Universitara, daca aceasta va veni acolo. "Nu va fi primita, fiindca nu este o dezbatere la care am invitat pe cineva. Este o discutie cu jurnalisti, formatori…

- Viorica Dancila a declarat, joi seara, la Antena 3, ca l-ar întreba pe Klaus Iohannis daca ”simte și gândește românește”, dupa ce a spus în repetate rânduri ca actualul președinte și candidatul PNL arata ”aroganța” și ”autosuficiența”…

- Joi, 24 octombrie, candidatul PSD la presedintia Romaniei, Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru in Maramures. Programul oficial va incepe la ora 9.00, prin vizitarea obiectivelor turistice: partia de schi si telegondola, dupa care vor fi efectuate vizite la cativa agenti economici din Borsa.…

- Candidatul USR-PLUS, Dan Barna, i-a invitat, luni, la Ploiesti, pe candidatii PNL si PSD la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis si Viorica Dancila, la o dezbatere publica despre viitorul României.

- "Daca imi amintesc eu bine, cand a fost cazul Caracal, de care domnul presedinte si-a amintit dupa trei luni, dansul era in vacanta, eu m-am intors in Bucuresti si am luat primele masuri. Deci, eu cred ca nu trebuie sa folosim o tragedie ca o tema de campanie electorala. Aceste lucruri se pot discuta,…