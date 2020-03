Numarul deceselor inregistrate in Italia din cauza coronavirusului a crescut sambata cu inca 889, fata de recordul de 969 consemnat vineri, ajungand in total la 10.023, conform datelor anuntate de Protectia Civila italiana, citate de Agerpres . In acest timp numarul noilor cazuri de COVID-19 a crescut cu 5.974, fata de 5.909 in ziua anterioara, totalul lor fiind de 92.472.Pana in prezent 12.384 de pacienti s-au recuperat in urma bolii, in timp ce la terapie intensiva se afla 3.856, fata de 3.732 vineri. Articolul DEZASTRUL in ITALIA – S-a trecut de 10.000 de morti iar 889 de persoane au murit…