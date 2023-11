In medie 33 de camioane cu provizii au ajuns zilnic in Fasia Gaza sub asediu prin punctul de trecere cu Egiptul de la Rafah de cand acesta a fost redeschis, informeaza Semiluna Rosie palestiniana intr-un comunicat dat publicitatii luni seara, relateaza dpa, conform AGERPRES.

In total 569 de camioane cu ajutoare au trecut frontiera in Fasia Gaza din Egipt de la 21 octombrie, intre care si 93 de camioane luni seara. Potrivit ONU, 100 de camioane pe zi sunt necesare pentru a aproviziona cele doua milioane de persoane din Fasia Gaza cu toate cele necesare.

Dupa atacul terorist de la 7 octombrie…