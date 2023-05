Dezastrul din Educație: România, țara europeană cu cel mai puternic abandon școlar timpuriu In timp ce sistemul de educație din țara noastra trece printr-o criza profunda, 18 țari ale blocului comunitar au coborat deja sub obiectivul inaintat la nivel european pentru 2030 in privința abandonului școlar timpuriu. Romania este departe de a atinge acest obiectiv, cu cel mai mare procent din UE la acest capitol. Astfel, 16% dintre tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 și 24 de ani au renunțat in 2022 la școala sau formare profesionala, cea mai mare pondere din UE. Romania, cea mai slab educata populație tanara Ponderea ”presoanelor care parasesc timpuriu școala… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

