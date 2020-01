Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismul de Protectie Civila fost activat, luni seara, in Uniunea Europeana, ca urmare a incendiilor generalizate din Australia. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, l-a informat pe premierul Ludovic Orban, iar presedintele Klaus Iohannis a dispus acordarea de ajutoare de urgenta.

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza ca raspunde apelului lansat la nivel european și are forțe pregatite pentru a fi trimise in Australia, dupa ce, la nivelul UE, a fost activat Mecanismul de Protecție Civila (EUCPM), ca urmare a incendiilor generalizate din Australia. Centrul de Coordonare a Raspunsului…

- Mecanismul de Protectie Civila fost activat, luni seara, in Uniunea Europeana, ca urmare a incendiilor generalizate din Australia. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, l-a informat pe premierul Ludovic Orban, iar presedintele Klaus Iohannis a dispus acordarea de ajutoare de urgenta.

- Ministerul Afacerilor Interne raspunde apelului lansat la nivel european și are forțe pregatite pentru a fi trimise in Australia. La nivelul Uniunii Europene a fost activat Mecanismul de Protecție Civila (EUCPM), ca urmare a incendiilor generalizate din Australia."Centrul de Coordonare a Raspunsului…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara la Antena 3 ca in Romania nu-și au rostul alegerile anticipate pentru ca nu este o criza politica și i-a taxat pe liberali ca sunt dispuși sa sacrifice stabilitatea politica a țarii pentru un interes de moment care reiese din sondajele…

- Romania va trimite catre Albania, grav afectata de cutremurul din 26 noiembrie, ajutoare umanitare constand in corturi, saci de dormit, paturi, paturi, saltele si cearsafuri, informeaza un comunicat de presa transmis, duminica, de Guvern. "Romania continua demersurile de acordare a asistentei umanitare…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 35,6 miliarde de euro in 2018, in crestere comparativ cu 32,6 miliarde de euro in anul anterior, in timp ce intrarile in UE au totalizat 10,9 miliarde de euro, un nivel…