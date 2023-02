Dezastrul de mediu din parcul IOR, după retrocedare In 2005, parcul IOR a pierdut 12 hectare in urma unei retrocedari. Din zona retrocedata a parcului, dispar acum tot mai mulți copaci. Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a facut un apel, catre autoritațile de mediu prin care le atrage atenția asupra dezastrului ecologic din acea zona. Potrivit edilui Sectorului 3 , Robert Negoița, tot mai mulți copaci din zona retrocedata a Parcului IOR au fost deja taiați, iar spațiul verde s-a diminuat simțitor in aria respectiva.Deoarece terenul nu se afla in administrarea PS3, aceasta nu poate face nimic pentru a proteza aria. Astfel ca, Robert Negoița… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoita a facut apel la Garda de Mediu sa faca verificari deoarece, in zona retrocedata a parcului IOR, mai multi copaci sunt deja taiati, iar suprafata de spatiu verde se diminueaza in fiecare zi. Edilul a adaugat ca Primaria Sectorului 3 a contestat in instanta retrocedarea…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița a fost astazi in zona retrocedata a parcului IOR, constatand o situație revoltatoare: mai mulți copaci sunt deja taiați suprafața de spațiu verde diminuandu-se pe zi ce trece. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Sambata noaptea, trei ursi au vizitat Gradina Zoologica din Tg. Mures. Animalele salbatice au escaladat gardul si au cotrobait in containerul aflat in incinta Curtii de deservire al gradinii”, au anunțat reprezentantii Gradinii Zoologice, relateaza News.ro.Potrivit reprezentanților spațiului special…

- Este alerta la o fabrica din orasul Buzias, judetul Timis, dupa ce o substanța chimica periculoasa a fost deversata accidental. Odata inhalata, substanța poate duce la iritarea grava a ochilor si a pielii, iar in cazul expunerii prelungite sau repetate, poate leza organele interne. Accidentul chimic…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost audiat la DNA, dupa ce procurorii au ridicat documente din biroul sau și din sediul primariei. Edilul a declarat ca are calitatea de suspect. Este verificata situația teraselor construite pe malul Damboviței, intre Piața Unirii și Biblioteca Naționala, care…

- Robert Negoita a lansat un apel catre Nicușor Dan. Primarul Sectorului 3 a publicat și pe Facebook apelul sau, in contextul tragediei petrecute in Sectorul 6 sambata dimineața, atunci cand o femeie a murit sfașiata de cainii fara stapan."Da, știu ca este weekend prelungit pentru cei mai mulți, dar in…

- De aproape șase luni, orașul Giurgiu este transformat in șantier, austriecii de la Strabag spargand numeroase strazi din toate zonele orașului. Praf, zgomot, trafic deviat, toate acestea au exasperat, deja, oamenii din Giurgiu. Insa ceea ce ii deranjeaza cel mai tare este rezultatul dezastruos al acestor…