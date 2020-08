Stiri pe aceeasi tema

- Fabricile Dorna Lactate din Floreni și Vatra Dornei, aflate in portofoliul companiei franceze Lactalis urmeaza sa fie inchise pana la sfarșitul lunii august, iar toți angajații vor fi concediați. ”Grupul Lactalis a decis inchiderea unitaților de producție Floreni și Vatra Dornei din cadrul societații…

- Fabricile Dorna Lactate din Floreni și Vatra Dornei, aflate in portofoliul companiei franceze Lactalis, vor fi inchise pana la sfarșitul lunii august, iar toți angajații vor fi concediați, potrivit unui comunicat al companiei. ”Grupul Lactalis a decis inchiderea unitaților de producție Floreni…

- Fabricile Dorna Lactate din Floreni și Vatra Dornei, aflate in portofoliul companiei franceze Lactalis, vor fi inchise pana la sfarșitul lunii august, iar toți angajații vor fi concediați, potrivit unui comunicat al companiei.”Grupul Lactalis a decis inchiderea unitaților de producție Floreni…

- Grupul Lactalis a anunțat ca pastreaza Albalact, fabrica din județul Alba, in contextul in care a decis inchiderea fabricilor din Floreni si Vatra Dornei, pe motiv ca eficientizarea activitatii acestora nu a reusit, potrivit directorului general al companiei, Giampaolo Manzonetto. O parte dintre angajații…

- Grupul francez Lactalis inchide doua fabrici din Romania. Ce se intampla cu angajații concediați Grupul Lactalis a decis inchiderea fabricilor din Floreni si Vatra Dornei, pe motiv ca eficientizarea activitatii acestora nu a reusit, potrivit directorului general al companiei, Giampaolo Manzonetto. Cele…

- ”Urmand planurile strategice de consolidare a afacerilor in Romania, pe principii de organizare eficienta a activitatilor de productie la standarde optime, Grupul Lactalis a decis inchiderea unitatilor de productie Floreni si Vatra Dornei din cadrul societatii Dorna Lactate. Brand-ul LaDorna si societatea…

- Inovația, investițiile in tehnologizare și in branduri dar, mai ales, calitatea și siguranța pentru consum a produselor fabricate in Romania sunt o prioritate constanta a Grupului Lactalis. Urmand planurile strategice de consolidare a afacerilor in Romania, pe principii de organizare eficienta a activitaților…

- Urmand planurile strategice de consolidare a afacerilor in Romania, pe principii de organizare eficienta a activitatilor de productie la standarde optime, Grupul Lactalis a decis inchiderea unitatilor de productie Floreni si Vatra Dornei din cadrul societatii Dorna Lactate. Brand-ul LaDorna si societatea…