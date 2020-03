Stiri pe aceeasi tema

- Temerile generate de epidemia de coronavirus s-au alaturat prabusirii pretului petrolului, iar aceasta situatie a dus la scaderea Bursei de la Bucuresti consemnata luni dimineata, a explicat, luni, pentru AGERPRES, Ovidiu Dumitrescu, CFA, director adjunct, Tradeville. "Temerile generate de epidemia…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis cu scaderi de peste 1,5% pe toti indicii sedinta de vineri, insa valoarea tranzactiilor consemnate a fost cea mai mare din aceasta luna, in conditiile in care s-a apropiat de 113 milioane de lei (23,48 milioane de euro), potrivit Agerpres.Tranzactiile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de vineri, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 35,59 milioane de lei (7,47 milioane de euro), de la 46,78 milioane de lei (9,82 milioane de euro), in sedinta anterioara, anunța AGERPRES.Pe Piata Reglementata, actiunile…

- Daca a curs sange de Voican in Piața Universitații, e un semn bun, spune Teodor Marieș, președintele Asociației „21 Decembrie”, in direct pe B1 TV, dupa ce Gelu Voican Voiculescu a fost batut, scuipat și injurat de revoluționarii prezenți la slujba de pomenire a eroilor martiri organizata sambata…

- Bursa de Valori de la Bucuresti este a treia cea mai performanta din lume in 2019, dupa Grecia si Rusia, in contextul in care in urma cu un an actiunile de la bursa romaneasca s-au prabusit pe fondul perspectivelor “taxei pe lacomie” anuntate de Guvernul PSD, relateaza Bloomberg. Ministrul Finanțelor…

- In urma cu un an, bursa romaneasca scadea abrupt din cauza perspectivei unei „taxe pe lacomie” anuntata de guvernanti prin Ordonanta 114. Astazi, taxa este pe cale sa fie abolita, iar piata este aproape de a deveni una dintre cele mai performante la nivel mondial, in 2019, scrie Bloomberg.

- In urma cu exact un an, actiunile companiilor romanesti se prabuseau in perspectiva unei "taxe pe lacomie" iar in aceste zile taxa urmeaza sa fie eliminata iar Bursa de la Bucuresti este pe cale sa devina una din cele mai performante piete mondiale, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Optimismul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) era in crestere pe majoritatea indicilor, marti, la 35 de minute de la deschiderea sedintei, iar tranzactiile realizate se ridicau la peste 1,6 milioane de euro (7.976.447 de lei), actiunile cu valorile cele mai mari la tranzactionare fiind cele ale Bancii Transilvania…