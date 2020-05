Dezastru pe piata auto din Europa: Scadere de aproape 80% in aprilie. Cat a mai vandut Dacia Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat marti ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 78,3% in luna aprilie 2020, comparativ cu luna aprilie 2019, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de la debutul publicarii datelor statistice in 1990.



Un numar de 292.182 de autoturisme au fost inmatriculate in luna aprilie 2020 in Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia), comparativ cu 1,345 milioane de autoturisme inmatriculate in luna… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

