- Peste 200 de hectare de litiera de padure si 15 hectare de vegetatie uscata au fost afectate de 14 incendii izbucnite pe teritoriul judetului Hunedoara. Cel mai probabil fermierii au pus focul la litiera de padure, pe numele a doua persoane fiind intocmit dosar penal.

- Luni dimineața, in jurul orei 03:00, Inspectoratul pentru situații de urgența Timiș a fost solicitat sa intervina in apropierea localitații Crivina de Sus, la un incendiu de padure, incendiu care s-a extins din localitatea Lapugiu de Sus, județul Hunedoara. In acest moment, se intervine pentru stingerea…

- Profesorii de la Universitatea "Aurel Vlaicu" (UAV) Arad au produs cateva zeci de litri de dezinfectant, in laboratoarele de cercetare, pe care l-au donat unor spitale din judetele Arad, Timis si Caras-Severin, noteaza Agerpres. Rectorul UAV, Ramona Lile, a precizat ca dezinfectantul a fost produs de…

- Astfel prezența virusului gripal AH1 a fost detectata in probele biologice ale unei persoane din Timiș, doua din Arad, cinci din Hunedoara și 17 din Caraș... The post Medicii emit noi avertismente pentru sezonul gripal appeared first on Renasterea banateana .

- Arborii seculari au fost puși la pamant de vantul puternic. Imaginile dezolante sunt cele care caracterizeaza padurile administrate de Ocolul Silvic Petroșani, in urma vantului puternic. O parte din arbori au fost puși la pamant, iar cei care au rezistat rafalelor puternice au ramas fara crengi.…

- Inca 89 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in București și in 9 judete din Romania. In ultima saptamana, au fost raportate 37 de cazuri in Suceava, 16 in Satu Mare, 15 in Neamț, 9 in Timiș, cate 4 in Arad și Caraș-Severin și cate un caz in București, Hunedoara, Mehedinți…

- Conform prognozei emise, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pâna la ora 20:00, în zonele joase din judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis, Hunedoara, Cluj si Bistrita-Nasaud se va semnala ceata iar vizibilitatea va fi redusa, local, sub 200 de metri. În…

- Meteorologii au lansat, in aceasta diminieața, un al doilea cod galben de ceața pentru județele din vestul țarii. Avertizarea este valabila pentru zonele joase din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Bihor. Se așteapta ceața care determina reducerea vizibilitații local sub 200 m și izolat sub 50 m, fiind…