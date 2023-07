Dezastru la Samsung Electronics. Vânzările scad cu 96% Samsung Electronics se asteapta la o scadere a profitului cu 96% in trimestrul doi al anului 2023, din cauza cererii mici pentru cipuri de memorie, transmite CNBC. Cel mai mare producator de cipuri dinamice cu acces aleatoriu din lume estimeaza profitul operational din trimestrul aprilie-iunie la 600 de miliarde de woni coreeni (459 de milioane de dolari), in scadere de la 14.100 miliarde de woni coreeni in aceeasi perioada a anului trecut. Acesta ar fi cel mai mic profit trimestrial al companiei de la cele 590 de miliarde de woni inregistrate in primul trimestru al anului 2009, potrivit datelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

