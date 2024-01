Dezastru la galeria de artă! 4.000 de opere s-au făcut scrum Un incendiu a distrus peste 4.000 de opere de arta din Galeria Naționala de Arta din Abhazia. Un incendiu devastator a cuprins Galeria Naționala de Arta din Abhazia, o republica separatista pro-rusa in cadrul Georgiei, in primele ore ale dimineții de duminica, distrugand cel puțin 4.000 de opere de arta, conform informațiilor furnizate de presa locala de stat, relateaza CNN. Ministrul interimar al Culturii, Dinara Smyr, a declarat ca „totul a ars”, descriind pierderea ca fiind ireparabila pentru cultura naționala a Abhaziei. Printre operele distruse se numara aproximativ 300 de lucrari ale lui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O barja incarcata cu 1000 de tone de azot s-a scufundat in Dunare, dupa ce a lovit un pod la granita dintre Serbia si Croatia. Potrivit primelor informații, barja s-a scufundat la aproximativ 40 de minute dupa miezul nopții, iar in interiorul acesteia se aflau 1.000 de tone de ingrașamant azotat. La…

- Circa 12,7 milioane de sosiri ale turiștilor a inregistrat Statistica in primele 11 luni din acest an. Datele oficiale plaseaza Romania pe locul 71 in lume ca numar de turiști raportat la populația Romaniei (cu 0,26 turiști pe rezident- sursa). In Europa de Est suntem pe locul 6.

- Agentia de presa TASS a citat un oficial neidentificat al fortelor de aplicare a legii care a afirmat ca Evgheni Fomicev a fost interogat si acuzat de frauda pe scara larga, care presupune o pedeapsa de inchisoare de pana la 10 ani si o amenda de un milion de ruble (10.972 de dolari). TASS a declarat…

- Vot favorabil dat de Parlamentul ucrainean in favoarea legalizarii folosirii cannabisului in scopuri medicinale, la solicitarea activiștilor și susținatorilor masurii in vederea tratarii persoanelor ranite sau traumatizate de razboiul impotriva Rusiei. In favoarea proiectului de lege au votat 248 de…

- – Adelina Dabu: N e apropiem de ceea ce numeste Middle Income Trap. Iar asta vine impreuna cu un deficit semnificativ pe piata fortei de munca, atat din perspectiva cantitativa, dar dublat, si asta face lucrurile si mai grave, de un deficit calitativ “Suntem intr-un moment critic in care se intalnesc…

- O singura zi - de atat au avut nevoie azerii sa anexeze regiunea Nagorno-Karabah, pe care o disputau de ani de zile cu armenii. Populatia majoritar armeana din zona si-a adunat ce a putut din case si a inceput exodul spre Armenia. Intreaga situatie a fost posibila cu acordul Rusiei, garantorul de securitate…

- In anul 2022, aproximativ un sfert din populația Romaniei a fost afectata de saracie. Datele INS In anul 2022, aproximativ un sfert din populația Romaniei a fost afectata de saracie. Datele INS In anul precendet, 21% din populația rezidenta traia intr-o gospodarie ale carei venituri erau mai mici decat…

- Potrivit studiului realizat de specialiștii Rethink, in 2020, Diaspora romaneasca a atins maximul istoric de aproape 4 milioane de persoane, dar apoi a inceput sa scada.Mai mult, in 2022 s-a observat o creștere a numarului rezidenților din țara datorita fluxurilor migratorii. Practic, anul trecut au…