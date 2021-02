Dezastru la Dacia. Mașini nou-nouțe, trimise la fiare vechi Doua vehicule au fost implicate in evenimentul rutier, ambele ajungand pe campul de la marginea parții carosabile, scrie ProMotor . Basescu se ia de bugetari: E furt! Trebuia sa-i lasam sa lucreze cu creionul chimic In accident au fost implicate un autoturism și un autocamion cu remorca pentru transport autovehicule, iar in urma coliziunii dintre acestea, al doilea vehicul s-a rasturnat. Toate mașinile aflate in TIR-ul cu platforma auto au ajuns in camp. Cițu il demite dupa ce s-a opus eliminarii firmelor chinezești de la licitații pentru infrastructura Mașinile Dacia erau abia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

