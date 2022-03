Dezastru într-o fermă din județul Giurgiu: 33.000 de găini au fost gazate, după depistarea unui focar de gripă aviară La o saptamana dupa depistarea focarului de gripa aviara, angajații DSV Giurgiu au finalizat ancheta epidemiologica si eutanasierea prin gazare a aproape 33 de mii de pasari dintr-o ferma din localitatea Branistea, in comuna Oinacu. Potrivit reprezentanților DSV Giurgiu, la nivelul exploatației infectate au fost impuse restrictii de miscare a pasarilor, persoanelor, mijloacelor de transport si furajelor, iar joi au fost incheiate ancheta epidemiologica si procesul de eutanasiere prin gazare a intregului efectiv de pasari, fiind, de asemenea, distruse și toate ouale retinute oficial la depistarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

