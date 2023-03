Ce a provocat ciocnirea a doua trenuri, dintre care unul de pasageri, ducand la una dintre cele mai mari tragedii feroviare din istoria Greciei? In timp ce operațiunea de descarcerare continua, intrebarile sunt numeroase și sunt puse fara cruțare. Din cauza unei probleme in alimentarea cu energie electrica, produsa in prima parte a dupa-amiezii de marți, in urma ruperii unui cablu, a carei cauza urmeaza sa se stabileasca, condițiile de pe linia Atena-Salonic au devenit și mai dificile, provocand intarzieri repetate ale trenurilor, relateaza To Vima preluat de Rador.

Fii la curent cu…