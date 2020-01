Stiri pe aceeasi tema

- In sud-estul Australiei, zona cea mai grav afectata de incendii, ploua de ieri și temperaturile au scazut dramatic. Echipele de salvare au vrut sa deblocheze drumurile și sa duca la loc sigur cat mai multe persoane, numai ca fumul gros a dat peste cap toate planurile.

- Pe insula Kangaroo din sudul Australiei, un loc popular de vacanța din apropiere de coasta, doua persoane au murit. Astfel, in aceasta saptamana, la nivel national, numarul victimelor a crescut la 12. De asemenea, in statul Victoria 21 de persoane sunt in continuare disparute, in scadere de…

- Incendiile izbucnite inca din luna octombrie continua sa faca ravagii in sud-estul Australiei, bilantul victimelor ajungand la 12 morti, printre victime numarandu-se trei pompieri voluntari. Mii de oameni care au fugit din casele lor aflate in calea flacarilor au fost nevoiti sa se refugieze pe o plaja.

- Tanarul de 19 ani lucra pentru serviciul de pompieri din statul australian New South Wales. Acuzatia a fost formulata in momentul in care peste 100 de incendii continua sa faca ravagii pe coasta de est a Australiei si peste o mie de pompieri incearca sa le tina sub control. El a fost vazut…

- Un pompier voluntar, in varsta de 19 ani, este acuzat ca ar fi provocat in mod intenționat șapte incendii de vegetație in sud-estul Australiei, informeaza The Guardian, citat de Hotnews.Tanarul a fost arestat marți, la scurt timp dupa ce a provocat un incendiu in apropierea raului Bega din provincia…

- Un pompier voluntar, în vârsta de 19 ani, ar fi provocat în mod intenționat șapte incendii de vegetație în sud-estul Australiei, informeaza autoritațile, citate de publicația The Guardian, scrie Mediafax. Individul, care este acuzat de incendiere premeditata, a fost…

- Incendiile care devasteaza de cateva zile coasta de est a Australiei au alimentat un nor de ceața toxica, care a invaluit orașul Sydney, anunța AFP. Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au…

- Este dezastru intr-unul din cele mai frumoase locuri din lume. Veneția este grav afectata de cele mai grave inundatii din ultimele decenii. Apele marii au ajuns si in Catedrala San Marco, in muzee, palate,...