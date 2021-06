Stiri pe aceeasi tema

- Un munte de gunoi a fost descoperit ieri la Urlați de șeful Garzii Naționale de Mediu. Și nu doar atat. In timpul vizitei neanunțate, pe malul apei care curge pe langa localitate erau depozitate ilegal deșeuri. Unele proaspat acoperite de pamant, ca sa se ștearga urmele.

- Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost, sambata, intr-o vizita in judetul Prahova, iar la Urlati a gasit o groapa de gunoi ilegala pe care Primaria incerca sa o astupe cu pamant. De asemenea, Berceanu a gasit gunoi menajer abandonat, levigatul scurgandu-se in panza freatica.…

- Imaginile au devenit virale dupa ce au fost postate pe pagina personala de facebook de comisarul-șef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu. Cantitatea impresionanta de gunoaie au fost descoperite langa orașul Urlați, in Prahova in locul unde ar fi trebuit sa fie o stație de transfer deșeuri. O echipa…

- Munți de gunoaie descoperite de șeful Garzii de Mediu langa orașul Urlați, in Prahova. Octavian Berceanu a dat de un adevarat focar de infecție in locul unde ar fi trebuit sa fie o stație de transfer deșeuri. Pe imagini se vad tone de gunoaie, de toate tipurile, ingramadite, la un loc, intr-o vale.…

- Comisarul șef al Garzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu (foto sus), spune despre județul Prahova ca este "unul dintre cele mai grele", in care activitatea industriala este preponderent petroliera. Berceanu a anunțat ca vor urma controale ample asupra industriei petroliere care vor viza cele…

- Dezastru ecologic pe raul Bicaz. Toți peștii aflați in doua pastravarii din comuna Tașca au murit dupa ce o cantitate foarte mare de amoniac a fost deversata in apa luni seara de la o fabrica aflata in apropiere. Polițiștii de la IPJ Neamț și reprezentanții Garzii de Mediu ancheteaza in acest moment…

- Dezastru ecologic in Dobrogea. Sute de pet-uri zac aruncate intr-o arie protejata din județul Constanța. Anul trecut, Garda de Mediu din Constanța a facut doua controale in zona și a dat și o amenda de 15.000 de lei, dar deșeurile tot nu au disparut.