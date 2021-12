Pentru mulți, 2021 a fost un amestec de speranța și de provocare, deoarece vaccinurile anti – Covid au devenit disponibile pe scara larga, dar pandemia s-a prelungit cu inca un an. La aceasta s-au adaugat momentele in care tehnologia nu a funcționat sau a funcționat parțial – de la intreruperi uriașe de internet și atacuri de ransomware pana la o serie de probleme pentru Meta, compania cunoscuta anterior ca Facebook. Iata lista CNN Business cu unele dintre cele mai importante catastrofe tehnologice din 2021: Scurgeri masive de date In aprilie, experții in securitate cibernetica au declarat ca…