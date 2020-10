Dezarmarea nucleară: Şeful diplomaţiei ruse, sceptic în privinţa prelungirii New START Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat ca el vede putine perspective de a se ajunge la un acord cu SUA cu privire la prelungirea New START, ultimul acord de dezarmare nucleara care mai este in vigoare intre Rusia si SUA si al carui termen expira in februarie anul viitor, intr-un interviu acordat miercuri mai multor media moscovite, relateaza DPA si TASS.



Colegii sai implicati in negocierile in curs de desfasurare cu reprezentantii SUA ii impartasesc punctul de vedere, a spus Lavrov.



'Dar noi nu vom inchide niciodata usa si nu vom intrerupe orice contact',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

