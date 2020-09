Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca ca Romania sustine finantarea bugetului Uniunii Europene pe baza principiilor echitatii, eficientei, transparentei si simplitatii, dar ca asteapta sa vada propunerile concrete si impactul financiar asupra bugetului national, referitor la noile resurse…

- Romania nu sustine trecerea de la unanimitate la majoritate calificata in ceea ce priveste modalitatea de adoptare la nivel UE a unor decizii in domeniul impozitarii, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in cadrul Consiliului Afacerilor Economice si Financiare (ECOFIN). In contextul…

- Guvernul Orban nu va majora pensiile cu 40%, așa cum prevede legea. Totuși, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, anunța ca se va acorda o creștere care este cea mai mare suma din istorie. Acesta nu precizeaza sume sau procente, insa il provoaca pe președintele PSD sa dea exemple de alte țari…

- Romania va evita recesiunea tehnica si va avea o contractie a economiei mai mica decat estimarile publice facute de agentiile de rating, Comisia Europeana (CE), Fondul Monetar International (FMI) si institutii bancare, datorita raspunsului prompt si eficient al politicilor economice, sustine ministrul…

- Implementarea rapida a instrumentului SURE de catre Comisia Europeana, precum si adoptarea cu celeritate a instrumentului de redresare sunt considerate prioritare de catre Romania in contextul crizei mondiale generate de virusul COVID-19, pozitie reiterata de ministrul Finantelor Publice, Florin Citu,…

- Estimarea Comisiei Europene, de scadere economica a Romaniei cu 6% in 2020, este prea pesimista, daca ne uitam la ce se intampla in Romania astazi, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de specialitate, adaugand ca se asteapta la o imbunatatire a estimarii.…

- Singura majorare a pensiilor care poate fi operata de Guvern in acest an este de 10%, iar o crestere cu 40% ar insemna un dezastru pentru Romania in aceasta perioada de criza economica globala, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Realitatea Plus, transmite Agerpres.ro. „Intelegem…