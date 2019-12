Devis Mangia încheie şomajul! Este noul selecţioner al Maltei Devis Mangia, fostul antrenor al Universitatii Craiova, este noul selectioner al echipei nationale a Maltei. Anuntul a fost facut astazi pe site-ul Federatiei Malteze de Fotbal. Tehnicianul italian de 45 de ani a semnat un contract valabil pana pe 31 decembrie 2023. „Sunt foarte bucuros ca am ajuns la un acord cu Federatia Malteza de Fotbal. Proiectul care mi s-a prezentat este unul foarte ambitios. Am incredere ca, impreuna, prin multa munca si daruire, vom reusi sa ridicam nivelul fotbalului maltez“, a declarat Devis Mangia. „Sunt foarte fericit ca Devis Mangia a acceptat propunerea noastra… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

