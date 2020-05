Devii imun la noul coronavirus dacă te-ai vindecat de el? Răspunsul specialiștilor O intrebare foarte importanta pe care ne-o punem cu toții in aceasta perioada este: un om care a fost infectat cu noul coronavirus și s-a vindecat va fi sau nu imun la virus pe viitor? Oamenii de știința spun ca, bazandu-ne pe rezultatee studiilor de pana acum, infectarea cu SARS-CoV-2 și vindecarea ulterioara ofera imunitate, asemeni altor coronavirusuri. Astfel, corpul uman ar putea pastra „amintirea” virusului timp de cațiva ani, protejandu-te astfel de reinfectare. „Nu avem niciun motiv sa credem ca raspunsul imun ar fi diferit in mod semnificativ prin comparație cu ce am vazut la alte coronavirusuri”,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, vedeta B1 TV anunta ca exista posibilitatea ca medicina actuala sa nu poata produce niciodata un vaccin impotriva noului coronavirus. „Oricate tentative de vaccinuri ar exista in momentul de fața, s-a lansat recent ipoteza conform careia este posibil sa nu avem niciodata cu adevarat un vaccin…

- Cercetatorii de la Universitatea din Gent, Belgia, au descoperit ca severitatea cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 variaza de la țara la țara in funcție de predispoziția genetica a locuitorilor, scrie știrileprotv.ro . Potrivit studiului cercetatorilor belgieni, astfel se explica de ce in țari precum…

- Situație disperata intr-o localitate din Vaslui, unde numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus s-a inmulțit cu șapte de la o zi la alta. Totul s-a petrecut, insa, pentru ca oamenii n-au respectat masurile de distanțare sociala și au luat parte la slujbe religioase ținute pe ascuns.

- Oamenii de stiinta din Singapore au anuntat ca au conceput o noua metoda pentru a monitoriza modificarile genetice, cu scopul de a accelera dezvoltarea si testarea unor vaccinuri impotriva noului coronavirus care a ucis deja peste 16.000 de persoane pe plan mondial, informeaza Reuters, scrie Agerpres.Oamenii…

- In ultimii ani, rolul și locul universitații in comunitatea brașoveana, dar și in spațiul național și internațional al educației și cercetarii a crescut, evenimente precum Ziua Universitații, Etnovember sau Stagiunea de concerte devenind deja tradiție. ,,Echipa BlueStreamline, automobilul electric,…

- Starea gorjeanului depistat pozitiv cu noul coronavirus este buna Foto: Arhiva. Starea de sanatate a barbatului din judetul Gorj depistat pozitiv cu noul coronavirus este buna, anunta Grupul de Comunicare Strategica, organismul oficial de informare pe aceasta tema. În continuare,…

- Medicina moderna a evoluat atat de mult pana in prezent, incat ofera pacienților soluții pentru aproape orice tip de problema legata de sanatate sau de aspect. De exemplu, cei care sunt interesați de o intervenție de rinoplastie trebuie sa se informeze foarte bine inainte de a apela la un doctor estetician…