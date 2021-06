Stiri pe aceeasi tema

- Recolta de sparanghel din Germania a fost asigurata in ultimii ani de romani si de polonezi. Aceștia aleg sa plece in strainatate deoarece caștiga mult mai bine decat in țara, scrie Deutsche Welle. Angajatorii din Germania spun ca fara muncitorii sezonieri nu s-ar putea face aceasta munca deoarece fiind…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a vorbit despre salariul minim din Romania, și a recunoscut ca acest venit este unul mic. Dar, pe de alta parte, folosind un termen la moda, Turcan a afirmat ca trebuie crescut intr-un mod „predictibil”, pentru a putea fi susținut pe termen lung si in corelare directa…

- "Este o presiune permanenta pe granițele Romaniei" Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu. Foto: Agerpres RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Garda de Mediu a intensificat în ultima perioada acțiunile de control, iar de la începutul anului peste 3.600 de tone de deșeuri au fost oprite…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca va fi atacata decizia Curtii de Apel Cluj, care a decis anularea in parte a Hotararii de Guvern care priveste conditionarea participarii la evenimente de dovada vaccinarii. Intrebat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, daca decizia Curtii de Apel Cluj…

- Incidentul s-a petrecut pe 11 mai și a declanșat critici puternice din partea președintelui Bulgariei, Rumen Radev, iar proprietarul fabricii i-a dat in judecata pe militarii care participau la exercițiul NATO, scrie site-ul televiziunii Aleph News , care citeaza CNN. Potrivit sursei menționate, soldati…

- Potrivit unei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), mașinile abandonate sau stricate, dar care nu au fost radiate (retrase din circulație) vor trebui sa aiba o polița RCA valabila. Citește și: RAFILA a anunțat cand incepe vaccinarea copiilor de peste 12 ani In acest fel „incheierea…

- Salile de fitness din Cluj vor fi redeschide, ca urmare a deciziei Curții de Apel Cluj. O sala de fitness a solicitat anularea prevederilor privind suspendarea activitații salilor de sport/fitness din Hotararea de Guvern 348/2021 și din Hotararea CJSU Cluj nr.50 din 27 martie.La solicitarea unei sali…

- Fostul soț al Biancai Dragușanu, Alex Bodi, este acuzat de procurorii DIICOT de racolarea mai multe tinere pe care le-a obligat sa se prostitueze, de santaj - „consecinta a platii unor taxe de protectie” - și de sustragere de sub sechestru.Potrivit unui comunicat DIICOT, 30 de persoane, inclusiv Alex…