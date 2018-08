Deutsche Telekom, estimări privind profitul pe 2018 Deutsche Telekom AG a anuntat joi rezultate trimestriale peste asteptarile analistilor, desi profitul la trei luni a scazut cu 0,3%, din cauza deprecierii cu 10% a dolarului fata de euro in ultimele 12 luni, si si-a revizuit in crestere, pentru a doua oara in acest an, estimarile de profit in 2018, transmite Reuters. La rate constante de curs valutar, profitul ajustat inainte de taxe, dobanzi, depreciere si amortizare (EBITDA) ar urma sa ajunga la 23,4 miliarde de euro (21,17 miliarde de dolari) anul acesta, fata de 23,3 miliarde de euro previzionat anterior, a anuntat joi cea mai mare companie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din forța de munca la nivel mondial este dispusa sa se relocheze in alta țara decat cea de origine, cele mai cautate țari fiind SUA, Germnaia și Canada. Potrivit studiului Global Talent, realizat în România de BestJobs, ca partener al The Boston Consulting Group și…

- Vineri s-a implinit un an de la moartea lui Chester Bennington, iar foștii sai colegi de trupa i-au adus un omagiu emoționant printr-un mesaj in care arata cat de mult le lipsește acesta. Mike Shinoda, Joe Hahn, Dave Farrell, Rob Bourdon si Brad Delson, membrii trupei Linkin Park, i-au scris un mesaj…

- Marea Britanie nu va avea un acord de liber schimb cu Statele Unite, daca va pastra relatii economice stranse cu Uniunea Europeana, a declarat Donald Trump, intr-un interviu. Afirmatiile au fost publicate in prima zi a vizitei presedintelui SUA in Marea Britanie, chiar in timpul primirii oficiale.

- Grupul auto german BMW va fi nevoit sa inchida uzinele sale din Marea Britanie, unde sunt produse automobilele Mini si Rolls-Royce, daca va ajunge in situatia in care nu va putea importa rapid componente din Europa continentala dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, a declarat luni pentru…

- Potrivit datelor, numarul miliardarilor a ajuns anul trecut la 2.754. Avem, asadar, cu 18% mai multe persoane a caror avere numara peste 9 zerouri. Nu numai ca avem mai multi miliardari, dar ei sunt si mai bogati. Veniturile lor au crescut anul trecut cu 24% si insumeaza acum peste 9 mii de miliarde…

- Europenii s-au angajat marti, intr-o intalnire la Bruxelles cu seful diplomatiei iraniene Mohammad Zarif sa asigure Iranului resurse economice, cu scopul de a salva acordul in dosarul nuclear amenintat de sanctiuni decise de Statele Unite dupa decizia acestora de a se retrage din acord, relateaza AFP.…

- ”Nu vrem ca retragerea SUA din acordul nuclear sa devina un pretext pentru intensificarea tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Potrivit estimarilor noastre, pericolul amplificarii tensiunilor militare in regiune este in crestere dupa retragerea SUA din acord”, a declarat Riabkov.Oficialul…

- Fostul fotbalist englez David Beckham a fost numit in functia de ambasador al Consiliului Britanic al Modei (British Fashion Council - BFC), a anuntat vineri Press Association. In aceasta functie nou infiintata, fostul sportiv britanic va ajuta BFC sa incheie parteneriate cu diverse companii si comunitati…