- Razboi in instanța intre Asociatia Crescatorilor de Taurine (ACT) Dorolea și Consiliul Local Livezile, dupa ce președintele asociației a denunțat unilateral, in decembrie 2020, un contract de inchiriere a unor pașuni ce aparțin comunei din cauza insuficientei incarcaturi cu animale, insa nu a fost luat…

- La Colacu, comunitatatea și administratia locala au participat la Hramul Bisericii” Nașterea Maicii Domnului, inca de la primele ore ale dimineții de 8 septembrie, s-au adunat pentru a participa la slujba religioasa speciala dedicata Nașterii Fecioarei Maria. Biserica a fost frumos decorata cu flori,…

- Din punct de vedere al infrastructurii, cartierul Buna Ziua e in plina dezvoltare, așa scrie in anunțurile de pe portalurile imobiliare despre acest cartier, in incercarea de a explica de ce vor sa vanda apartamente la un preț halucinant intr-o zona complet nepregatita pentru o familie cu copii. O mamica…

- Pe 9 septembrie, comuna I.L.Caragiale va imbraca straie de sarbatoare, administrația locala a pregatit un spectacol pe cinste susținut de artiști indragiți. Primarul comunei I.L.Caragiale, Adrian Nastase va invita pe 9 septembrie, pe izlazul comunal din satul Ghirdoveni, strada Ghiculești, incepand…

- La Moroeni, administrația locala a premiat cuplurile, seniorii și elevii cei mai buni, au fost sarbatorite cuplurile care au aniversat 25 și 50 de ani de casnicie, premiați seniorii care au implinit 80 de ani, dar și cei mai tineri locuitori ai comunei pentru realizarile și rezultatele lor. „Copiilor…

- Problema relocarii copacilor de pe strada Universitații a deschis „cutia Pandorei” la Cluj. Clujenii se plang nu doar pe modul in care gestioneaza administrația infrastructura verde a orașului, ci și pe modul in care cei de la Primarie au grija de domeniul public.Un civic clujean sesizeaza ca lucrarile…

- Orașul Gaești va fi in sarbatoare, 525 de ani de atestare documentara, administrația locala alaturi de sponsori a pregatit un program deosebit de Ziua Orașului Gaești. Pe data de 20 iulie, in cadru festiv, la Centrul Cultural ”Gheorghe Zamfir”, administrația locala va declara deschise manifestarile…

- Panouri fotovoltaice și independența energetica la Frumușica. Administrația locala a scos lucrarea la licitație Administrația publica de la Frumușica face pași mari pentru obținerea independenței energetice. Invitat in urma cu aproape 6 luni la “Interviurile Botoșani24.ro”, primarul comunei Frumușica,…