Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele multe... Este ceea ce am banuit din prima zi a epidemiei pe principiul „cine profita”. Logica doctorului taiwanez nu poate fi combatuta. Nu poate fi o inchipuire a lui sau o stire falsa. „Logica fara cusur a expertului taiwanez spune clar ca locatia in care apar cele mai multe tulpini…

- Astfel, se prelungește masura suspendarii zborurilor efectuate spre Spania și din Spania catre România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020, pâna la data de 11 mai 2020, inclusiv. Apoi, se prelungește…

- Consiliul Național al Elevilor a inaintat, luni, o plangere prealabila la adresa Ministerului Educației, pe motiv ca ordinul emis saptamana trecuta de instituție, pentru reglementarea invațamantului online, ii discrimineaza pe elevii care n-au acces la dispozitive și internet.„E vorba de o plangere…

- Plata ratelor la avioanele de lupta F-16 comandate de Slovacia din Statele Unite ale Americii va trebui reevaluata, intrucat cele 150 de milioane de euro care trebuie achitate pana la sfarsitul lui septembrie vor fi o problema semnificativa pentru buget, a declarat marti ministrul slovac al apararii,…

- Agentia Didier pune la dispozitia producatorilor de alimente din Romania o platforma online prin intermediul careia isi pot promova produsele si serviciile fara costuri, pentru o perioada de trei luni, potrivit unui comunicat de presa remis marti AGERPRES.Reprezentantii agentiei isi propun…

- Amazon va angaja 100.000 de persoane in Statele Unite ale Americii pentru a raspunde puternicei creșteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19. In plus, va majora salariile personalului din depozite și distribuție.

- QNAP Systems și CloudFuze - partener oficial de tehnologie - le furnizeaza clienților soluții de transfer de date in multi-cloud. Avand sediul in Statele Unite ale Americii, CloudFuze le permite utilizatorilor individuali și companiilor sa migreze fișierele cloud și conturile de utilizatori, inclusiv…

- Anumite restricții aparute in inchisorile romanești din cauza epidemiei de coronavirus, cum ar fi oprirea vizitelor intime, au fost compensate de relaxarea unora dintre condiții.Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) ia masuri pentru a evita escaladarea situației de dupa gratii și eventualele…