Deținut găsit spânzurat în Penitenciarul Gherla, moarte suspectă, urme de violență Penitenciarul de Maxima Siguranța Gherla a sesizat luni Poliția, prin apel 112, despre faptul ca o persoana privata de libertate, in varsta de 47 de ani, a fost gasita decedata in baia unei camere. Persoana decedata a fost gasita spanzurata, prezentand și urme de violența. In camera de detenție se mai aflau șapte persoane private … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

