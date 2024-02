Stiri pe aceeasi tema

- Un deținut de la colonia „Lupul Polar” unde a murit opozantul rus Aleksei Navalnii a dezvaluit pentru publicația „Novaia Gazeta Europa” ca in seara dinainte și in dimineața morții acestuia s-au petrecut unele lucruri neobișnuite și mai multa agitație decat in mod normal.

- Echipa lui Aleksei Navalnii a anunțat ca mama opozantului rus a primit notificarea oficiala legata de moartea acestuia, cerand, in același timp, ca trupul neinsuflețit al lui Navalnii sa fie predat „imediat” familiei sale, scrie publicația Meduza. Purtatoarea de cuvant a lui Navalnii, Kira Yarmiș, a…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri, potrivit autoritatilor, intr-o inchisoare, in Arctica, un deces care are loc cu o luna inainte de alegeri prezidentiale care urmeaza sa cimenteze din nou puterea lui Vladimir Putin, relateaza AFP. Moartea sa,…

- Carismatic militant rus anticoruptie si criticul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii scapase ca prin urechile acului de moarte dupa ce a fost otravit in august 2020 cu agent neurotoxic de tip militar, aflandu-se timp de mai multe luni in convalescenta in Germania. Arestat in ianuarie 2021 la intoarcerea…

- RT, un canal media atent controlat de regimul lui Vladimir Putin, a anunțat pe surse ca opozantul rus ar fi murit din cauza unui cheag de sange, o informație neconfirmata oficial, scrie publicația independenta The Moscow Times.Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a murit vineri in inchisoare, a anunțat…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri intr-o inchisoare in Arctica, in care ispasea 19 ani de inchisoare, anunta serviciile penitenciare (FSIN), relateaza AFP.

- Aleksei Navalnii, care se afla in detentie, s-a plans ca a fost otravit, agresat si privat de ingrijiri medicale adecvate, dar luni a dezvaluit ca se confrunta cu o noua provocare: este fortat sa asculte un celebru cantaret de muzica pop pro-Putin, la ora 05:00 in fiecare dimineata, relateaza Reuters,…

- Opozantul rus incarcerat Aleksei Navalnii, ai carui apropiati nu mai aveau vesti despre el de aproape trei saptamani, se afla intr-o colonie penitenciara la Kharp, in Arctica rusa, anunta luni, de Craciun, o purtatoare de cuvant a acestuia, Kira Iarmis, relateaza AFP, potrivit news.ro.”L-am gasit…