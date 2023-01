Stiri pe aceeasi tema

- IN LIPSA…Amenintarile lui Constantin Popa, vasluianul care spunea ca isi va da foc in fata sediului Judecatoriei Vaslui daca dosarul sau nu va avea castig de cauza, au fost luate in serios de catre autoritati. Astfel, miercuri dimineata, in asteptarea lui Popa, mai multi jandarmi si o autospeciala de…

- DISCUȚII… Intrebat de opoziția din CL Huși despre creșterea substanțiala a valorii proiectului de modernizare a Colegiului Agricol Huși, primarul Ioan Ciupilan a dat vina pe DSP Vaslui, spunand ca aceasta i-a impus sa faca „un WC la 10 elevi”. Numai ca ieri reprezentanții DSP-ului au reacționat și au…

- NEMULȚUMIRI… Caz revoltator la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, unde familia unui pacient decedat reclama condițiile improprii de la morga. Nevoit sa ridice trupul neinsuflețit al tatalui sau, un vasluian a fost martor al unor scene ireale, care l-au revoltat atat de tare incat a mers direct la…

- DECIZIE… Primaria Huși va avea cu un director mai puțin, dupa ce primarul Ioan Ciupilan a propus desființarea postului de director al Direcției de Administrație Publica Locala, dupa ce persoana care a deținut funcția pana acum s-a pensionat. Propunerea a venit intr-un mod cam intempestiv, intrucat primarul…

- PERIOADA MAI LUNGA DE TIMP… In municipiul Vaslui, Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL) a construit in jur de 140 de apartamente, dintre care, in prezent, 96 sunt date in chirie. Potrivit unui proiect de lege vizat la inceputul acestei saptamani de președintele Romaniei, cei care locuiesc in aceste…

- MOBILIZARE… Alerta de gradul zero, joi, pentru autoritațile din municipiul Vaslui, dupa ce, prin intermediul mai multor e-mail-uri trimise Poliției Locale, un necunoscut anunța amplasarea unor dispozitive explozive in mai multe locații din oraș. Prima amenințare a venit miercuri noaptea, in jurul orei…

- NOTA DE PLATA… Consiliul Județean Vaslui a aprobat ieri acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200.000 de lei municipiului Huși, pentru ca edilul Ioan Ciupilan sa-și poata acoperi cheltuielile cu organizarea Zilelor orașului. Pentru a putea acorda acești bani, Dumitru Buzatu a invocat un parteneriat…

- PUȘI LA PLATA… Tot mai mulți proprietari de locuințe nu-și mai declara veniturile la Agenția Naționala de Administrare Fiscala și prefera sa inchirieze la negru. De anul viitor, aceștia vor fi obligați sa inscrie contractul la Administrația Fiscala, masura care a fost eliminata in 2018. Ca urmare a…