Stiri pe aceeasi tema

- Florin Ristei, juratul X Factor Romania, a vorbit, in exclusivitate pentru a1.ro, despre relația de iubire cu frumoasa Naomi Hedman. Dragostea lor a luat naștere pe platourile X Factor, insa au vorbit despre sentimentele lor abia dupa etapa de Bootcamp, atunci cand Naomi nu a reușit sa ocupe unul dintre…

- Marea finala X Factor sezonul 9 este cu un pas mai aproape pentru șase concurenți care au reușit pana acum sa treaca de Bootcamp. Saptamana viitoare, Delia și Florin Ristei vor trai și ei emoțiile Bootcamp-ului și vor fi nevoiți sa faca elegeri dificile.

- Robert Botezan a avut o prestație sensibila in primul Bootcamp al sezonului 9 X Factor. Ștefan Banica, Delia și Florin Ristei au fost surprinși in privința deciziei Loredanei asupra concurentului.

- Ultima ediție de audiții din acest sezon X Factor a trimis doi noi concurenți in grupele Loredanei și cea a lui Florin Ristei, seara trecuta, la Antena 1, in timp ce Ștefan Banica și Delia, care mai au un singur loc disponibil, s-au vazut nevoiți sa ia decizii dificile.

- Florin Ristei si Naomi Hedman sunt in centrul atentiei cu povestea lor, pe care o traiesc si dincolo de micul ecran. Ea este concurenta la "X-Factor", el este jurat al celebrului show de la Antena 1, dar iata ca dragostea nu tine cont de astfel de detalii.

- Daca pana acum Florin Ristei a preferat sa fie destul de discret, mulți crezand ca, la 33 ani acesta ramane indragostit de ”Dana” din melodia pe care a lansat-o in urma cu 20 ani, solistul a dat ”liber” in mediul online la imagini cu prima sa iubita asumata. Nimeni alta decat Naomi Hedman, concurenta…

- Veste bomba in lumea mondena! Florin Ristei și Naomi Hedman, concurenta de la ”X Factor”, formeaza un cuplu. Cei doi posteaza incontinuu fotografii unul in prezența celuilalt pe rețelele de soicalizare și se arata mai indragostiți ca oricand!

- Cei patru tineri canta de cinci ani impreuna, chiar daca nu au crescut in același loc. Au impresionat juriul interpretand piesa "Sound Of Silence". Florin Ristei le-a oprit la un moment dat prestația, insa tot el a fost cel care le-a acordat un Wild Card, o premiera in acest show. Acest lucru…