Comisia Europeana a inceput sa elaboreze Legea privind inteligenta artificiala in urma cu aproape doi ani pentru a reglementa tehnologia emergenta a inteligentei artificiale, care a cunoscut un boom in investitii si popularitate dupa lansarea chatbot-ului ChatGPT alimentat de IA al OpenAI.Membrii Parlamentului European au convenit sa treaca proiectul la urmatoarea etapa, in timpul caruia parlamentarii UE si statele membre vor dezbate detaliile finale ale proiectului de lege.Conform propunerilor, instrumentele IA vor fi clasificate in functie de nivelul lor de risc perceput: minim, limitat, ridicat…