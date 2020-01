Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei patru indivizi acuzati de uciderea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak a descris in detaliu crima pentru care pledeaza vinovat in procesul care are loc la Pezinok, in apropiere de Bratislava.

- Unul dintre cei patru indivizi acuzati de uciderea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak a descris, luni, in detaliu, crima pentru care pledeaza "vinovat" in procesul care are loc la Pezinok, in apropiere de Bratislava, scrie AFP.

- Procesul impotriva omului de afaceri slovac Marian Kocner si a trei complici ai acestuia, acuzati de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, va incepe la 13 ianuarie anul viitor, a stabilit joi Tribunalul penal special de la Pezinok, langa Bratislava, in cadrul unei…

- Martin Glvac, liderul filialei din Bratislava a partidului SMER, al lui Robert Fico, este cel mai inalt demnitar ce demisioneaza ca urmare a legaturilor cu controversatul om de afaceri Marian Kocner. Asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, care a descoperit cazuri de frauda implicand…

- Presa slovaca a publicat un document judiciar din ancheta privind uciderea jurnalistului Jan Kuciak, din care rezulta ca omul de afaceri care a ordonat asasinarea a recurs la acest gest dupa ce a constatat ca este imposibil sa-l faca sa taca. Omul de afaceri slovac Marian Kocner este acuzat de procurori…