Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il ironizeaza pe premierul Florin Cițu, dupa ce dosarul sau a fost publicat de agenția MEDIAFAX: „Cițu cel cu ar fi trebuit sa-și dea deja demisia, iar Iohannis sa-și ceara scuze ca pus un penal inco

- Aventurile lui Florin Citu din urma cu 20 de ani au iesit abia acum la suprafata. Este vorba, desigur, de episodul in care premierul a condus sub influența alcoolului, in Statele Unite. Atunic, pe langa amenda, Cițu a fost nevoit sa urmeze un curs de reeducare pentru șoferii care se urca bauți la volan.…

- Florin Citu a fost oprit de politistii americani dupa au observat ca acesta se deplasa de pe-o parte a drumului pe cealalta, arata documentele din dosarul instantelor americane. La testul privind alcoolemia din sange, actualul sef al Guvernului avea o concentratie aproape dubla fata de limita legala.

- Actualul premier al Romaniei, Florin Cițu, a fost condamnat la doua zile de inchisoare in SUA, pentru conducere sub influența alcoolului. Conform Mediafax, Florin Cițu a fost pedepsit cu amenda, doua zile de inchisoare și a fost nevoit sa urmeze un curs de reeducare pentru șoferii care se urca bauți…

- Cele 5 victime au ajuns la spital! Doua sunt in stare grava The post FOTO | Grav accident in judetul Mures! Cinci tineri de aproximativ 18 ani au cazut cu masina intr-o rapa de 6 metri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Grav accident in judetul Mures! Cinci tineri de aproximativ…

- Accident in judetul Mures intre o ambulanta si o masina The post Accident in judetul Mures intre o ambulanta si o masina! O femeie a fost ranita si a ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in judetul Mures intre o ambulanta si o masina! O femeie a fost ranita…

- In urma accidentului a rezultat ranirea ușoara a conducatorului auto The post FOTO | Accident rutier in Seleus! Un tanar a zburat cu masina in sant appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Accident rutier in Seleus! Un tanar a zburat cu masina in sant Credit autor: L A. Source

- Doua mașini au fost distruse The post FOTO | Accident spectaculos in Luduș! Barbat ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Accident spectaculos in Luduș! Barbat ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina Credit autor: L A. Source