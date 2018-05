Detalii șocante despre moartea lui Avicii. Cum s-a sinucis Noi informații despre moartea DJ-ul suedez Avicii ies la iveala. Se pare ca acesta s-ar fi sinucis provocandu-și taieturi cu un ciob de sticla. Mai multe surse din interiorul familiei au dezvaluit ca intr-adevar Avicii și-a provocat singur moartea, dupa ce s-a taiat cu un ciob de sticla, ceea ce a dus la pierderi masive de sange., conform TMZ. Un apropiat spun ca Avicii ar fi spart un pahar și a folosit cioburile pentru a-și provoca o rana fatala, pe cand altul marturisește ca bucațile de sticla ar proveni de fapt de la o sticla de vin. Doua surse au spus pentru TMZ ca Avicii s-ar fi ranit la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

