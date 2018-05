Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat duminica atacurile comise asupra mai multor biserici in Indonezia soldate cu cel putin 11 morti si zeci de raniti, relateaza AFP. "Trei atacuri sinucigase" s-au soldat cu morti si raniti ''in randul gardienilor de la biserici si…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat duminica atacurile comise asupra mai multor biserici in Indonezia soldate cu cel putin 11 morti si zeci de raniti, relateaza AFP. "Trei atacuri...

- Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat, duminica, atacurile cu bomba comise in trei biserici din orasul indonezian Surabaya, soldate cu cel putin 11 morti si 40 de raniti, informeaza BBC News Online.

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 40 ranite in urma unui atentat cu bomba comis de un grup sinucigaș suspectat ca aparține Statului Islamic, scrie Reuters. Exploziile au avut loc in timpul slujbei religioase de duminica in trei biserici situate in al doilea oraș ca marime din Indonezia, Surabaya.

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 38 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP.

- Soția lui Gabriel Cotabița a dezvaluit cum l-a cunoscut pe artist. Ea a fost cea care a facut primul pas și i-a scrs pe Facebook. In mai 2015, celebrul cantareț Gabriel Cotabița a trecut printr-o mare cumpana, fiind in coma . Dupa ce și-a revenit miraculos, Gabriel Cotabița s-a casatorit, in toamna…

- Brutalitatea cu care s-a petrecut crima din Onești continua sa șocheze o țara intreaga. Femeia ucisa a fost, se pare, persoana nepotrivita, la locul și momentul nepotrivite. Soțul ei povestește ca nicio clipa nu s-a gandit ca ceva rau i s-ar fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.